تراجع اسعار النفط قبيل محادثات فيينا

2022/02/08 | 09:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزل خام برنت في أحدث تعاملات 30 سنتا أو 0.32 بالمئة إلى 92.39 دولاراً للبرميل الواحد.

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