لليوم الثاني.. الحشد الشعبي يواصل عملياته الأمنية في صلاح الدين

2022/02/08 | 09:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… تواصل قوات الحشد الشعبي لليوم الثاني على التوالي عملياتها الأمنية لتفتيش وتأمين جزيرة البو مرموص في صلاح الدين.وذكر بيان للحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوات الحشد الشعبي والقوات الامنية شرعت نحو أهدافها المرسومة لاستكمال تفتيش جزيرة البو مرموص في نهر دجلة الواقعة بين الدور ومكيشيفة لتأمينها من فلول داعش”.وأضاف البيان […]

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