اليوم.. انطلاق منافسات البطولة العربية بالسلة

2022/02/08 | 09:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

تنطلقُ اليوم الثلاثاء، في مدينة دبي منافسات البطولة العربية بكرة السلة بنسختها الـ(24) بمشاركة ثماني دول بغياب منتخبنا الوطني.

وضمت المجموعة الأولى: منتخبات ليبيا والأردن والإمارات وتونس، بينما ضمت الثانية: لبنان والمغرب والجزائر والصومال.

وتقام اليوم مباراتان في صالة نادي النصر، يلتقي في الأولى منتخبا لبنان والصومال تليها مباراة الاردن والامارات، ويوم غد الأربعاء يلعب منتخب ليبيا مع تونس ثم يواجه المغرب منتخب الجزائر.



ويلعب الخميس المقبل تونس مع الاردن تليها مباراة الامارات مع ليبيا.ويشهد يوم الجمعة المقبلة مباراة الجزائر ولبنان تليها الصومال مع المغرب.

وتختتم منافسات الدور التمهيدي السبت المقبل بأربع مواجهات، إذ يلتقي ليبيا مع الاردن، ويلعب الجزائر أمام الصومال، ويقابل لبنان المغرب وأخيراً الإمارات تواجه تونس.

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