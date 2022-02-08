البياتي: اميركا تدفع باتجاه التواجد بشكل رسمي داخل العراق وبطلب من الحكومة

2022/02/08 | 09:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى المحلل السياسي كامل البياتي،الثلاثاء، ان الجانب الأميركي يدفع باتجاه الوجود الرسمي لقواته داخل العراق، لافتا الى ان المشروع السياسي الذي تدعمه اميركا وحلفائها قد يبوء بالفشل، مايهدد بحدوث ارباك للمشهد الأميركي بدعم من واشنطن داخل العراق لضمان طلب الحكومة العراقية التدخل العسكري.وقال البياتي لـ /المعلومة/، ان “اميركا تدعم بشكل غير مباشر […]

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