الأستراليون يعلنون عن اكتشاف سفينة جيمس كوك

2022/02/08 | 09:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلن باحثون أستراليون، عن اكتشاف بقايا سفينة جيمس كوك الشهيرة “إنديفور” مكتشف أمريكا قبالة سواحل ولاية رود آيلاند الأمريكية.ولكن زملاءهم الأمريكيين اعتبروا الإعلان سابق لأوانه.ويذكر أن السفينة “إنديفور” التي على متنها حقق باحثون بريطانيون رحلة تاريخية في أستراليا ونيوزيلندا أعوام 1768-1771 أغرقت في ميناء نيوبورت خلال حرب الاستقلال الأمريكية […]

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