حكومة ميسان تتحدث عن اسلحة العشائر: تفوق سلاح الدولة - عاجل

2022/02/08 | 09:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

كشفت الحكومة المحلية في محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء، عن ابرز الاسباب التي تقف خلف تردي الاوضاع الامنية.

وقال نائب المحافظ وائل الشرع لـ(بغداد اليوم) ان "هناك بعض العشائر تمتلك سلاح يفوق سلاح الدولة وهذا الامر خطير جدًا "، مضيفا "في كل مناسبة نلتقي الحكومة الاتحادية نطرح هذه المشكلة الا اننا لم نجد حلول منها".

وتابع الشرع" نحن نعرف ان عشائرنا تحترم الدولة لكن هذا يحتاج جهد حكومي لابعاد خطر السلاح الذي وصل لاستهداف أكبر المؤسسات الحكومية".

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