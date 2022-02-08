2022/02/08 | 09:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلوث البحار مرتبط بتآكل السواحل الذي يهدد أماكن السكن وسبل كسب العيش.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تلوث الهواء يكلف الشرق الاوسط 141 مليار دولار) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تلوث الهواء يكلف الشرق الاوسط 141 مليار دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).