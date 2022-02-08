بغداد.. الأولى عراقيا والتاسعة عربيا في كلفة المعيشة

2022/02/08 | 09:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… قدرَتْ “شبكة المستشارين الميدانيين”، العاصمة بغداد بأنها الأعلى بين المحافظات الأخرى من ناحية تكلفة معيشة الفرد الواحد فيها، في حين جاءت بالمركز التاسع عربياً.وقالَ عضو الشبكة قحطان الحسو في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “بغداد احتلت المركز الأول بين المحافظات الأخرى بالنسبة لكلفة معيشة الفرد الواحد والتي تبلغ 675 […]

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