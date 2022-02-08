بعد روسيا ماكرون في أوكرانيا في محاولة لنزع فتيل الأزمة كييف

2022/02/08 | 09:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، كييف حيث سيلتقي نظيره، فولوديمير زيلينسكي بعدما عرض في موسكو اقتراحاته لنزع فتيل الأزمة المرتبطة بأوكرانيا فيما أعلنت روسيا أنها مستعدة "لتسويات".

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