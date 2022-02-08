العمل تدرس شمول اللاجئين ببرامج الحماية الاجتماعية

2022/02/08 | 09:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، أنها تدرس شمول اللاجئين ببرامج الحماية الاجتماعية والخدمات التي تقدمها بالتنسيق مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين .وقالَ رئيس هيئة الحماية الاجتماعية عدنان كريم سلمان في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “اجتماعاً موسعاً عقد مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لبحث كيفية شمول وإدراج اللاجئين […]

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