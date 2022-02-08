الجيش والحشد ينفذان عملية تفتيش واسعة شرق بيجي

2022/02/08 | 09:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… نفذت قوات الجيش والحشد الشعبي، الثلاثاء، عملية تفتيش واسعة شرق مدينة بيجي بمحافظة صلاح الدين.وذكر بيان للحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أنه “شارك في العملية الالوية (31- 51- وقوة من قيادة عمليات صلاح الدين بالحشد الشعبي والجيش)”.وأضاف البيان أن “العملية تهدف إلى تفتيش وتأمين المناطق المحاذية لنهر دجلة شرق قضاء بيجي […]

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