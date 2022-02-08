2022/02/08 | 09:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقّت عائلة نيوزيلندية نظرة جويّة غير متوقعة فوق مسار كانت قد سلكته للتو في حديقة "فيوردلاند" الوطنية الواقعة في الجزيرة الجنوبية، وذلك بعد أن سرق ببغاء "شقي" كاميرا "غو برو" الخاصة بها، وحلّق عاليًا.

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