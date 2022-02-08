موسكو : الإعلان عن اختتام اختبارات مدرعة روسية حديثة محمولة جوا

2022/02/08 | 10:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..تختتم عام 2022 الاختبارات الأولية لمدفع عيار 120 ملم ذاتي الحركة والمحمول جوا من طراز “لوتوس” الذي تم تصميمه في شركة “روستيخ” الروسية.صرح بذلك ناطق باسم الشركة الذي قال إن موعد الاختبارات الحكومية للمدفع المخصص لسلاح المظليين ستحدده وزارة الدفاع الروسية.وقد نصب مدفع “لوتوس” عيار 120 ملم الذي يتميز […]

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