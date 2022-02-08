الايزيديون يطالبون بمنصب مقرر مجلس النواب

2022/02/08 | 10:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالب المكون الايزيدي، اليوم الثلاثاء، بالحصول على المقعد الشاغر لمقرر مجلس النواب.وقال النائب الايزيدي محما خليل علي آغا، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، “بما انه تم منح منصب مقرر مجلس النواب على أساس مكون ديني (الاخوة المسيحيين)، فنطالب بمنح المقعد الشاغر الآخر لمقرر مجلس النواب للمكون الديني الايزيدي”.وأضاف، ان “منح […]

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