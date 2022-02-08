غرامة 10 ملايين وسجن 5 سنوات بحق تاجر مخدرات في ذي قار

2022/02/08 | 10:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ذي قار

اصدرت محكمة جنايات ذي قار، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية 10 ملايين بحق تاجر مخدرات في ذي قار.

وقال مصدر قضائي لـ( بغداد اليوم )، ان "محكمة جنايات ذي قار اصدرت حكما بالسجن خمس سنوات وشهر واحد وغرامة 10 ملايين دينار بحق تاجر مخدرات".

واضاف ان "المدان الذي صدر بحقه الحكم يبلغ من العمر 27 سنة".

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