انطلاق عملية تفتيش واسعة شرق بيجي

2022/02/08 | 10:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ صلاح الدين

نفذ الحشد الشعبي والجيش، اليوم الثلاثاء، عملية تفتيش واسعة شرق قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين.

وذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان تلقته ( بغداد اليوم)، انه "شاركت في العملية اللواءين (31- 51) وقوة من قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي والجيش)".

واضافت الهيئة ان "العملية تهدف إلى تفتيش وتأمين المناطق المحاذية لنهر دجلة شرق قضاء بيجي بعد رصد تحركات لعناصر داعش في تلك المناطق".

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