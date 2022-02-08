الحشد الشعبي ينفذ عملية تفتيش جزيرة

2022/02/08 | 10:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الديناعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، عن مواصلة قطعاتها بتفتيش جزيرة "ألبو مرموص" في صلاح الدين.وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم ) ان "قواتها تواصل لليوم الثاني على التوالي عملياته الأمنية لتفتيش وتأمين جزيرة البو مرموص في صلاح الدين".واضافت أن "الألوية (9 – 35- 88 - مكافحة المتفجرات) بالحشد الشعبي والجيش وفوج تكتيكي لشرطة صلاح الدين شرعت نحو أهدافها المرسومة لاستكمال تفتيش جزيرة البو مرموص في نهر دجلة الواقعة بين الدور ومكيشيفة لتأمينها من فلول داعش".

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