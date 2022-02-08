التحالف العربي يعلن تدمير منصة لاطلاق الصواريخ الباليستية بالجوف اليمنية

2022/02/08 | 10:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، عن تدمير منصة لاطلاق الصواريخ الباليستية بمحافظة الجوف اليمنية.يأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان التحالف العربي بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف عسكرية وصفها بالمشروعة في صنعاء.وقال التحالف في بيان :" ان العملية تأتي استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية"./انتهى9

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