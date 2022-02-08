زوجة تقتل زوجها طعنا بسكين في بابل

2022/02/08 | 10:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/ اقدمت امرأة على قتل زوجها طعنا بسكين في قضاء القاسم جنوب الحلة ،مركز محافظة بابل .وقال مصدر في الشرطة :" ان امرأة طعنت زوجها ، وهو في الثلاثينات من العمر ، بسكين في الصدر ، مما ادى الى وفاته في الحال ، بسبب خلافات عائلية ".واضاف :" ان الشرطة نقلت جثة الرجل الى الطبابة العدلية واعتقلت الزوجة "/.انتهى

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