2022/02/08 | 10:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتمت إحالته على الفور الى جهة الطلب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة كربلاء تلقي القبض على متهم بالإرهاب) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة كربلاء تلقي القبض على متهم بالإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).