رايتس ووتش: البحرين تعتقل 6 أطفال تعسفا في دار للأيتام

2022/02/08 | 10:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن “معهد البحرين للحقوق والديمقراطية” و”هيومن رايتس ووتش”، الثلاثاء، ان السلطات البحرينية تحتجز ستة أطفال تتراوح أعمارهم بين 14 و15 سنة في مركز لرعاية الأطفال.ولم تعطِ السلطات هؤلاء الأطفال أو عائلاتهم أي تبرير مكتوب لاحتجازهم لأسابيع، ورفضت طلبات الأهالي الحضور أثناء استجواب أبنائهم أو زيارتَهم.واحتُجز الأطفال، وهم من منطقة سترة، بأمر من […]

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