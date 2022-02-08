2022/02/08 | 10:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق عملية أمنية شرق بيجي.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن"قوة من الجيش والحشد الشعبي نفذت عملية تفتيش واسعة شرق قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين، لتأمين المناطق المحاذية لنهر دجلة شرق قضاء بيجي بعد رصد تحركات لعناصر داعش في تلك المناطق".وأضافت أن "العملية شاركت فيها قوة من الجيش واللواءين (31- 51) وقوة من قيادة عمليات صلاح الدين للحشد".

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