ميسان تجري تغييرات عديدة في شرطة المحافظة

2022/02/08 | 10:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ميسان … افاد مصدر امني في قيادة عمليات سومر، اليوم الثلاثاء، باجراء تغييرات لمدراء اقسام وقواطع امنية على خلفية الاحداث الأخيرة في محافظة ميسان.وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان “التغييرات الأمنية شملت مدراء شرطة عدد من ضباط التحقيق في المراكز والاقسام ضمن مركز قضاء العمارة (مركز محافظة ميسان)، بهدف ضبط الامن والسيطرة على […]

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