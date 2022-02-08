الاتحاد الكردستاني يقاضي الحلبوسي بتهمة “عدم الحيادية”

2022/02/08 | 10:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، الثلاثاء، أن نوابه لم يقيموا دعوى على مرشح حزب البارتي هوشيار زيباري وإنما على رئيس البرلمان محمد الحلبوسي باعتباره غير حيادي في النظر بأسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، فيما نفى تغيير مرشحه للرئاسة.وقال القيادي في الاتحاد محمود خوشناو في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “لا يوجد تغيير لمرشحنا كما يشاع، […]

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