كركوك: نعاني من شح أدوية وأجهزة علاج مرضى السرطان

2022/02/08 | 10:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت دائرة صحة كركوك، الثلاثاء، أنها تعاني من شح الأدوية والأجهزة المخصصة لعلاج مرضى السرطان، حاثة الجهات المختصة والشركات والجمعيات على مد يد العون من أجل توفيرها، واستيعاب الأعداد التي ترد من بقية المحافظات إلى مراكز المعالجة.وقال مدير الدائرة نبيل حمدي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الدائرة أقامت ندوة بمناسبة اليوم العالمي […]

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