منظمة العمل ومنظمة الصحة تقرير مشترك يدعو إلى إجراء تغييرات لحماية صحة الموظفين أثناء العمل عن بُعد - جهاد عقل

2022/02/08 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جهاد_عقل صدر نهاية الأسبوع الماضي تقرير مشترك عن منظمة العمل الدولية ومنضمة الصحة العالمية ، دعتا فيه إلى اتخاذ تدابير لحماية صحة العاملين عن بُعد.ومما جاء في التقرير الهام :”أدت جائحة كوفيد-19 إلى تغيير طبيعة العمل بين عشية وضحاها لكثير من الموظفين، وبعد قرابة عامين على تفشي الجائحة، ازداد العمل عن بُعد بشكل فعّال.



أن العمل عن بُعد يمكن أن يجلب فوائد صحية، لكن في نفس الوقت قد يكون له تأثير وخيم على ال ......





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