من محورين.. مفارز الحشد الشعبي تقتحم 3 مناطق في “حاوي ديالى”

2022/02/08 | 10:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… أعلن الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن اقتحام ثلاثة مناطق في حاوي ديالى من محوريين لتعقب خلايا “داعش” الاجرامي.وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” مفارز قتالية من الحشد الشعبي اقتحمت 3 مناطق في حاوي العظيم اقصى شمال ديالى على الحدود مع صلاح الدين لتعقب خلايا داعش الارهابي”.واضاف الحسيني،ان” […]

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