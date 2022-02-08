إزاحة الستار عن أول حراثة زراعية يمنية الصنع

2022/02/08 | 10:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أُزيح الستار، في محافظة الحديدة عن أول حراثة زراعية صُنعت في اليمن عبر قسم الإبداع في جمعية “اكتفاء” الزراعية بمديرية المراوعة.وخلال إزاحة الستار، أوضح المحافظ، محمد عياش قحيم، ووكيل أول المحافظة، أحمد مهدي البشري، أن إنتاج الحراثة الزراعية ” إكتفاء 1″ التي تعمل بوقود البنزين تمثل باكورة الإنتاج لفريق الجمعية في القطاع الزراعي.[…]

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