النهضة التونسية ترفض

2022/02/08 | 11:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت حركة النهضة التونسية بيانا أعلنت فيه رفضها "القاطع" قرار الرئيس التونسي، قيس السعيد، بحل مجلس القضاء الأعلى، مساء الأحد، واصفة القرار بـ"اللادستوري"

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