2022/02/08 | 11:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ افتتح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اعمال المؤتمر الاقليمي (36) للشرق الادنى وشمال افريقيا بالتعاون مع منظمة الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة / فاو / في بغداد./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يفتتح اعمال المؤتمر الاقليمي للشرق الادنى وشمال افريقيا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يفتتح اعمال المؤتمر الاقليمي للشرق الادنى وشمال افريقيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).