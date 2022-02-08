نائب عن البصرة : تراجع الملف الامني يضعف ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها المختصة

2022/02/08 | 11:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اكد النائب عن محافظة البصرة احمد طه الربيعي :" ان مسؤولية حفظ النظام والامن الاجتماعي تضامنية تتحملها بالدرجة المباشرة مؤسسات الدولة الامنية ".وقال الربيعي في بيان صحفي :" تتزايد الخروقات الامنية وتتفاقم آثارها بشكل شبه يومي حتى وصلت لاغتيال قضاة في مكافحة تجارة المخدرات ، واتساع المواجهات العشائرية بشكل يهدد استقرار مدن ومحافظات وينشر القلق في صفوف المجتمع ويضعف ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها المختصة".واضاف :" ان هذا يتطلب من الجميع اسناداً ودعماً موحداً ، سياسياً واجتماعياً ، لايقاف الخسائر في الارواح وحقن الدماء " ./انتهى

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