انطلاق عملية امنية شرق بيجي

2022/02/08 | 11:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد رصد تحركات لعناصر داعش.

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