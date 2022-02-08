الكشف عن كواليس استضافة 3 وزراء في البرلمان اليوم

2022/02/08 | 11:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..كشف النائب المستقل هادي السلامي ، الثلاثاء ، عن كواليس استضافة ثلاثة وزراء في البرلمان اليوم، مشيرا إلى أن الأيام القادمة ستشهد استضافة العديد من الوزراء.وقال السلامي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “نوابا من المستقلين قدموا طلبا إلى رئاسة البرلمان لغرض استضافة 3 وزراء في البرلمان لاستيضاح بعض الامور التي تخص وزاراتهم”.[…]

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