2022/02/08 | 11:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكدت عضو مجلس النواب السابق جميلة العبيدي , الثلاثاء , ان الصراع المحتدم بين القوى السياسية السنية على منصب رئيس الوقف السني ليس من اجل المصلحة العامة, بل للاستحواذ على أموال الوقف, مشيرة الى ان الوقف السني فيه استثمارات وأموال وعقارات لاتقدر بثمن.وقالت العبيدي في تصريح لـ / المعلومة / […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أموال الوقف السني تسيل لعاب القوى السنية ويشعل صراعا بينها) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أموال الوقف السني تسيل لعاب القوى السنية ويشعل صراعا بينها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).