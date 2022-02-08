“العشائر العربية”: بيانات التنديد ضد انتشار الحشد في الانبار معيبة

2022/02/08 | 11:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/نينوى..أكد المتحدث باسم العشائر العربية في نينوى مزاحم الحويت، الثلاثاء، أن بيانات التنديد ضد انتشار الحشد الشعبي في محافظة الأنبار معيبة.وقال الحويت في تصريح لـ/المعلومة/، إن “بيانات التنديد صادرت من بعض الشخصيات التي شاركت في ساحات الاعتصامات التي أدت لدخول داعش الإرهابي إلى محافظاتنا”.وأضاف أن “داعش الإرهابي بات في الأيام الأخيرة يشكل […]

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