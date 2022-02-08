قيادي بالعمال الكردستاني لـ”المعلومة”: تركيا تحاول ادخال داعش الى محافظتين

2022/02/08 | 11:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/دهوك… اتهم عضو لجنة العلاقات بحزب العمال الكردستاني زوبار تولهلدان، الثلاثاء، تركيا بدعم عناصر داعش ومحاولة إدخالهم إلى محافظتي نينوى وكركوك.وقال تولهلدان في تصريح لـ/المعلومة/، إن “كبار قادة داعش يتخذون من الأراضي التركية مقرا لهم، وهم من دعموا العملية العسكرية لعناصر داعش آثر محاولتهم الفرار من سجن غويران في الحسكة شمالي سوريا”.وأضاف أن […]

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