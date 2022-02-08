الإطاحة بثلاثة إرهابيين “خطرين” في كركوك

2022/02/08 | 11:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت خلية الاعلام الأمني، الثلاثاء، عن القاء القبض على ثلاثة ارهابيين خطرين في محافظة كركوك، مبينة أن احدهم المسؤول عن الهجوم على مركز شرطة الفاتح وحرقه واغتيال مختار منطقة ابو طيبان في محافظة الانبار.وذكر بيان للخلية اطلعت عليه /المعلومة/، أنه “استنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة ، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية […]

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