البرلمان الايراني يبحث بشان مفاوضات فيينا

2022/02/08 | 11:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تباحث النواب في البرلمان الايراني خلال اجتماع مغلق لهم، اليوم الثلاثاء، بشان مفاوضات فيينا في اجتماع مغلق بحضور وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان.وخلال الاجتماع تلقى النواب احدث تقرير من وزير الخارجية حول التطورات الاقليمية والدولية ومسيرة مفاوضات فيينا لرفع الحظر عن ايران.وكان مساعد الخارجية للشؤون السياسية رئيس الوفد الايراني المفاوض علي باقري […]

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