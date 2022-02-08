كوريا الشمالية تنفق 15.9% من ميزانيتها على تعزيز قدراتها الدفاعية

2022/02/08 | 11:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشفت الوكالة الرسمية الكورية الشمالية، اليوم الثلاثاء، عن الميزانية الدفاعية للجيش الكوري الشمالي خلال عام 2022.وذكرت وكالة “التلغراف المركزية” الكورية الشمالية، أن وزارة الدفاع ستنفق نحو 15.9% من ميزانية الدولة في عام 2022 لتعزيز قدراتها الدفاعية.وجاء هذا الإعلان خلال انعقاد الدورة السادسة لمجلس الشعب في كوريا الشمالية حيث تم طرح الموضوع على […]

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