تقرير دولي: تلوث الهواء يكلف المنطقة 141 مليار دولار سنويا

2022/02/08 | 12:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، عن أن تلوث الهواء يكلّف منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 141 مليار دولار سنوياً، داعيًا دول المنطقة إلى جعل اقتصاداتها صديقة للبيئة.أشار تقرير البنك الدولي إلى أنّ تكلفة تلوّث الهواء إضافة إلى تلوّث البحار والسواحل “تُقدر بأكثر من 3% من إجمالي الناتج المحلي في بعض بلدان […]

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