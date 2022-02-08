السماء تُمطر زواحف الإغوانا.. ما سبب هذه الظاهرة الغريبة في أمريكا؟

2022/02/08 | 12:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما تنخفض درجات الحرارة، تحدث ظاهرة غريبة في ولاية فلوريدا الأمريكية: سقوط زواحف الإغوانا.وتدخل الإغوانة في حالة سبات، حيث تبدو أنها ميتة، لكنها ليست كذلك، وعندما تنام هذه الإغوانا في الأشجار يبدو أنها تسقط من السماء

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