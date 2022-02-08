الاحتلال الصهيوني يخطر بهدم عشرات المنشآت الفلسطينية في القدس

2022/02/08 | 12:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أخطرت بلدية الاحتلال الصهيوني، بهدم عشرات المنشآت التجارية الفلسطينية في حي وادي الجوز بمدينة القدس المحتلة.وأفادت مصادر فلسطينية أن العشرات من أصحاب المحال التجارية في المنطقة الصناعية بوادي الجوز فوجئوا لدى توجههم إلى محلاتهم التجارية بتعليق أوامر هدم واستدعاءات لبلدية العدو على محالهم.وعلى طول شارع “المنطقة الصناعية” في الحي، تمتد عشرات الكراجات، […]

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