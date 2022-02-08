2022/02/08 | 12:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الرياض ان قائد القوات البحرية

الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن

عبدالله الغفيلي استقبل في مقر قيادة

القوات البحرية بالرياض قائد القوة

البحرية العراقية الفريق البحري الركن

أحمد جاسم الزايد وال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور:لقاء بين قائد القوة البحرية العراقية وقائد البحرية السعودية بالرياض) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور:لقاء بين قائد القوة البحرية العراقية وقائد البحرية السعودية بالرياض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).