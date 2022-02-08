تجربة المستقلين مخيبة للامال

2022/02/08 | 12:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:جواد العطار

جاءت نتائج الانتخابات التشريعية التي

جرت في العاشر من اكتوبر الماضي محملة

بالعديد من المتغيرات بالنسبة لترتيب

القوى السياسية ، لكن المتغير الاكبر

والاهم كان بحصول المستقلين على ا

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