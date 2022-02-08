2022/02/08 | 12:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استشهد جنديان، فيما اصيب 2 اخرين، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار عبوة ناسفة في صحراء الانبار.وقال مصدر امني، في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “عبوة ناسفة انفجرت في صحراء قضاء راوه بمحافظة الانبار اثناء واجب امني”.وأضاف المصدر، أن “الانفجار اسفر عن مقتل جنود اثنين واصابة اثنين اخرين، من الفرق 7 في الجيش […]

ظهرت المقالة استشهاد وإصابة 4 جنود بانفجار عبوة ناسفة في صحراء الانبار أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد وإصابة 4 جنود بانفجار عبوة ناسفة في صحراء الانبار) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد وإصابة 4 جنود بانفجار عبوة ناسفة في صحراء الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).