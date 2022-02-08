محافظة بغداد تنفي صدور أوامر تعيين على ملاك التربية

2022/02/08 | 12:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفت محافظة بغداد، اليوم الثلاثاء، صدور أوامر تعيين على ملاك التربية.

وقالت المحافظة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "تنفي صدور أوامر تعيين على ملاك التربية".

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