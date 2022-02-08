ثلاثة ملفات يناقشها

2022/02/08 | 12:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى كشفت مصادر امنية وحكومية مطلعة، الثلاثاء، بان 3 ملفات سيناقشها الفياض في زيارته لديالى.وقالت المصادر في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وصل الى محيط بعقوبة وعقد اجتماعا مهما في مقر عمليات ديالى مع القيادات الامنية في التشكيلات سواء من الجيش والشرطة وبقية الصنوف الداعمة".واضافت، ان "الفياض سيناقش 3 ملفات هامة في مشهد ديالى هي سبل التنسيق الاستخباري والميداني بين الحشد وبقية التشكيلات ومعالجة ملف الفراغات بين ديالى وصلاح الدين وبغداد وسبل دعم القرى المحررة".واشارت الى ان "زيارة الفياض تاتي في اطار تعزيز امن ديالى التي تعتبر خاصرة بغداد الامنية والتي تواجه تحديات متعددة خاصة بعد الخروقات في الحاوي والعبارة في الاسابيع الماضية".

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