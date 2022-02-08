الاتحادية تلقي القبض على متهم بالتزوير وتنفذ حملة تفتيش على السلاح غير المرخص ببغداد

2022/02/08 | 12:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلنت مديرية الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، القبض على متهم بالتزوير وتنفذ حملة تفتيش على السلاح غير المرخص ببغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان"قوة من اللواء الخامس عشر عمليات الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت بالاشتراك مع مفرزة من شعبة استخبارات الفوج الأول للواء ومفرزة من جهاز الأمن الوطني واستخبارات الكرادة، من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة 289 (تزوير) في منطقة (الكرادة)".

واضافت أن "عملية إلقاء القبض تمت من خلال تنفيذ ممارسة أمنية والتفتيش الدقيق للعجلات والأشخاص، وضبط بحوزته 10 كارتات تلقيح مزورة"، لافتة الى انه "تم تسليمه مع المضبوطات الى جهة الطلب اصولياً".

وتابعت ان "قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية نفّذت بالاشتراك مع مفرزة من شعبة استخبارات الفوج الثالث للواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، عملية تفتيش على السلاح غير المرخص في منطقة (حي الحسين) غرب بغداد"، مبينة ان "العملية اسفرت عن العثور على 2 بنادق كلاشنكوف ، 2 مسدسات مختلفة الأنواع ، 46 اطلاقة أسلحة مختلفة الأنواع، اذ تم التعامل مع المضبوطات اصولياً".

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