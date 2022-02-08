صحة السليمانية : اللقاح مقابل الراتب الشهري

2022/02/08 | 12:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا /اشترطت المديرية العامة للصحة في السليمانية، على موظفيها ، تلقي جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا مقابل تسليمهم رواتبهم الشهرية.وبينت وثيقة رسمية صادرة عن صحة السليمانية، تم توجيهها لجميع المستشفيات والمراكز الصحية و المديريات التابعة لها، انه :" على ادارات تلك المؤسسات ان تمنع صرف رواتب شهر شباط الحالي للموظفين الذين لم يأخذوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا".واوضحت الوثيقة :" ان الهدف من هذا الاجراء هو الحفاظ على ارواح المواطنين ،كون العاملين في المؤسسة الصحية يكونون اكثر عرضة للاصابة بفيروس اوميكرون او كورونا وهم الاكثر اختلاطاً بالمواطنين"./انتهى8

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