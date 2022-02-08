ميقاتي يزور بغداد قريبا

2022/02/08 | 12:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن وزير الصناعة اللبناني جورج بوشكيان ، عن زيارة وفد حكومي لبناني للعاصمة بغداد قريبا .وقال بوشكيان في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان وفدا حكوميا برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي سيزور العاصمة بغداد قريبا لتفعيل اتفاقيات التعاون المشترك والمجلس التنسيقي الاقتصادي ".واضاف :" ان وزير النقل اللبناني ، سيزور بغداد الجمعة المقبلة لتوقيع اتفاقية تطوير خطوط النقل مع العراق"./انتهى5

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